حطت بعد ظهر اليوم السبت بجيجل القافلة التضامنية التابعة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة قادمة من ولاية بسكرة محملة بـ20 طنا من الخضر والفواكه لفائدة المتضررين من تدابير الحجر الصحي بالولاية.

وأوضح بالمناسبة، المدير المحلي للبيئة، وحيد تشاشي أن هذه القافلة المحملة بـ20 طنا من المنتجات الفلاحية تندرج ضمن القوافل التضامنية التي تشرف عليها وزارة البيئة والطاقات المتجددة و كذا الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الصحراوية و ذلك بالتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب.

و استنادا لنفس المسؤول، فإن المنتجات الفلاحية التي تم استلامها مكونة من خضر وفواكه الموسم على غرار الفلفل بنوعيه (الحار والحلو) والطماطم والباذنجان فضلا عن البطيخ الأصفر وهي كلها منتجات محلية تم جنيها من منطقة المزيرعة بولاية بسكرة.

وأردف المتحدث أنه تم التنسيق مسبقا مع مختلف الجمعيات ولجان الأحياء بالولاية قصد التكفل بتوزيع هذه المنتجات على المعوزين و المتضررين من تدابير الحجر الصحي الناجم عن انتشار وباء كوفيد -19.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية جيجل، قامت بتوزيع 14 ألف قفة غذائية عبر عديد مناطق الظل بالولاية خلال شهر أبريل الأخير و ذلك في مرحلة أولى على أن تشمل المرحلة الثانية التي انطلقت الأسبوع الماضي وتستمر إلى غاية نهاية الشهر الفضيل جميع العائلات المتضررة من جائحة كورونا المستجد، حسب ما أفاد المدير المحلي للنشاط الاجتماعي و التضامن، رابح عيسو.