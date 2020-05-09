وزعت اليوم السبت ما لا يقل عن 1200 كمامة واقية بالمجان على عدد من سكان بلدية مرسط (شمال تبسة) بمبادرة لمديرية السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد استفاد في هذا الإطار عدد من المواطنين عبر الشوارع و الأحياء الرئيسية بالإضافة إلى تجار بهذه الجماعة المحلية بكمامات واقية بالمجان قام بخياطتها حرفيون متطوعون على مستوى ورشة خياطة خاصة و ذلك في إطار الجهود التي تبذل للوقاية من جائحة كوفيد-19.

و قد انطلقت عملية التوزيع من أمام مقر الدائرة بحضور السلطات المحلية كانت متبوعة بحملة واسعة لتحسيس المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا لحالات الضرورة و الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات.

كما تم بالمناسبة كذلك تنظيم عملية واسعة لتعقيم كل شوارع وأحياء هذه البلدية التي سجلت بها 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و ذلك بمشاركة عدة قطاعات من بينها الحماية المدنية و الديوان الوطني للتطهير و البيئة و الهلال الأحمر الجزائري و عدد من الجمعيات والمتطوعين.

ولدى إشرافه على هذه العملية، شدد والي الولاية، مولاتي عطا الله على ضرورة مواصلة عمليات التعقيم وتوسيعها لتشمل المنازل التي سجلت بها حالات مشتبه بها أو مؤكدة و ما جاورها، كما ثمن التفاف مختلف فئات المجتمع خاصة الحرفيين والحركة الجمعوية نظير مشاركتهم الواسعة في خياطة الكمامات والبدلات الواقية.

كما أسدى ذات المسؤول تعليمات لمسؤولي قطاع الصحة تقضي باستئناف العمل على مستوى مختلف المؤسسات الصحية تنفيذا لتعليمات وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و بالاحترام التام للإجراءات الوقائية، منها خاصة ارتداء الكمامات لوقاية من هذه الجائحة.