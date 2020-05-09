أكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، اليوم السبت، أن 18 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة، فيما سجلت 17 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات, مع الإشارة إلى أن 13 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتتوزع عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا على الولايات مايلي:

- البليدة: 913 إصابة، 23 إصابة جدية.

- الجزائر: 624 حالة ، 22 إصابة جديدة.

- وهران: 318 حالة، 20 حالة جديدة.

- عين الدفلى: 278 حالة، 24 حالة جديدة

- سطيف: 268 حالة، 20 حالة جديدة

- قسنطينة 242 حالة، 09 حالات جديدة

- تيبازة: 204 حالة، 11 حالة جديدة.

- برج بوعريريج: 186 حالة، 15 حالة جديدة

- تلمسان: 173 حالة، 25 حالة جدية.

- بجاية: 163 حالة، 12 حالة جديدة

- المدية: 139 حالة، 15 حالة جديدة

- ورقلة: 128 حالة، 13 حالة جديدة

- تيزي وزو: 120 حالة، 09 حالات جديدة.

- تيارت: 117 حالة، 5 حالات جديدة.

- أم البواقي: 113 حالة، 11 حالة جديدة.

- عنابة: 104 حالة، 12 حالة جديدة

- الجلفة: 92 حالة، 11 حالة جديدة

- غرداية: 82 حالة، 4 حالات جديدة.

- بشار: 81 حالة، 12 حالة جديدة

- باتنة: 79 حالة، 1 حالة جديدة.

- بسكرة: 75 حالة، حالتين جديدتين

- مـعـسـكـر: 75 حالة ، 4 حالات جديدة

- عين تموشنت: 64 حالة ، 4 حالات جديدة.

- الشلف: 63، 5 حالات جديدة

- تيسمسيلت: 60 حالة، 6 حالات جديدة.

- مستغانم، وسكيكدة: 60 ، ولم تسجل أي حالة جديدة.

- بومرداس: 60 حالة، 4 حالات جديدة.

- سيدي بلعباس: 59 حالة، لم تسجل أي حالة جديدة.

- أدرار: 57 حالة، 5 حالات جديدة.

- خنشلة: 50 حالة، تسجيل حالة جديدة

- جيجل: 49 حالة، حالة واحدة جديدة.

- الوادي: 46حالة، لم تسجل أي حالة جديدة.

- الأغواط: 43 حالة، حالة واحدة جديدة.

- تبسة: 39 حالة، حالتين جديدتين.

- البويرة: 38 حالة، 6 حالات جديدة.

- غليزان 37 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة

- قالمة: 36 حالة، 6 حالات جديدة

- المسيلة: 35 حالة، 6 حالات جديدة.

- سوق أهراس: 27 حالة، 7 حالات جديدة

- ميلة: 23 حالة، حالتين جديدتين.

- النعامة: 23 حالة، 8 حالات جديدة.

- الطارف: 20 حالة، حالة واحدة

- تندوف: 13 حالة، 4 حالات جديدة

- البيض: 7 حالة، 3 حالات جديدة.

- سعيدة: 5 حالة، لم تسجل أي حالة جديدة.

- إليزي: 3 حالات، تسجيل حالة واحدة جديدة

- تمنراست: 3 حالات، لم تسجل أي حالة جديدة.