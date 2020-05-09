وضعت مصلحة أمراض النساء والتوليد للمؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران جهازا خاصا للتكفل بالنساء الحوامل المصابات بكوفيد-19 ، حسبما ورد اليوم السبت في بيان لهذه المؤسسة الصحية.

و يتم توجيه المريضات اللواتي تعانين من أعراض الفيروس إلى جناح مخصص للكوفيد-19 ، وفقا للمصدر ذاته الذي أشار إلى أن هذا الجناح يتكون من 5 غرف استشفائية و غرفة عمليات وغرفة للتوليد و وحدة للفحوصات خاصة بالكوفيد-19.

أما المريضات اللاتي لا تعانين من أية أعراض مرتبطة بالكوفيد-19 فيتم التكفل بهن عبر مسار علاج منفصل تماما وبعيد عن ذلك المخصص لـلمصابات بالفيروس.

و تواصل المؤسسة الإستشفائية الجامعية بوهران وهي أحد المركزين الرئيسيين المخصصين بالولاية للتكفل بالمصابين بكوفيد-19 مع المركز الإستشفائي الجامعي التكفل بمختلف الأمراض الأخرى و هو ما تطلب إنشاء مسار عازل يفصل الحالات المصابة عن غير المصابة.

وتم تنظيم مصلحة التوليد منذ بداية الوباء من خلال إنشاء مسار خاص للنساء اللواتي يعانين من أعراض كوفيد-19 ، من أجل ضمان التكفل في نفس الوقت بالأشخاص غير المصابين وعلاج المرضى المصابين، مثلما تمت الإشارة إليه.