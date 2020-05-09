أوقف بقالمة 363 شخصا و تحويل 52 مركبة و17 دراجة نارية إلى المحشر بسبب مخالفة إجراءات الحجر الصحي الجزئي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، حسب ما علم اليوم السبت من الأمن الولائي.

وأوضح الملازم أول يوسف إسحاق عقابي، بأن عناصر الشرطة قاموا خلال الفترة ما بين 24 أفريل إلى غاية 7 ماي الجاري بمراقبة ما مجموعه 1022 شخصا في أوقات متأخرة من الليل، مشيرا إلى أن عملية التوقيف شملت الأشخاص الذين ليست لديهم تراخيص استثنائية للتنقل ليلا .

وأفاد بأنه تم خلال نفس الفترة مراقبة 614 مركبة لم يلتزم أصحابها بإجراءات حظر التجول الليلي وتحويل المركبات التي لا يحوز أصحابها على رخص للتنقل نحو المحشر البلدي وسحب رخص السياقة، مبرزا بأن عمليات المراقبة شملت أيضا 19 دراجات نارية

وذكر نفس المصدر، بأن قوات الشرطة التابعة للأمن الولائي قامت خلال الفترة ما قبل حلول شهر رمضان بتوقيف 613 شخصا وتحويل 133 مركبة و26 دراجة نارية إلى المحشر بسبب خرق إجراءات الحجر الصحي الجزئي.