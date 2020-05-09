وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن إدارة دونالد ترامب لفيروس كورونا بأنها "كارثة فوضوية بشكل كامل"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية السبت.

جاء هذا الانتقاد اللاذع مساء الجمعة خلال مكالمة هاتفية استمرت نصف ساعة بين أوباما وأعضاء سابقين في إدارته، حصل موقع "ياهو نيوز" على تسجيل لها.

واستحضر أوباما الأزمة الصحية عند الحديث عن ضرورة اختيار مسؤولين جيدين، ودعا إلى الانخراط في حملة جو بايدن، نائبه السابق ومرشح الحزب الديمقراطي، لمواجهة ترامب في انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وقال الرئيس السابق إن "الانتخابات القادمة، مهمة جدا على جميع المستويات لأننا لن نواجه فقط شخصا أو حزبا سياسيا". واعتبر أن الخصم الحقيقي هو "النزعات طويلة الأمد" على غرار "الأنانية والقبلية والانقسام والنظر للآخرين كأعداء" التي يخشى أن تصبح من سمات "الحياة الأمريكية".

وقال أوباما إن أثرياء جمهوريين "رفضوا التحذيرات" حول مخاطر الجائحة.

ويُتهم ترامب من قبل منتقديه بتقليله من خطر الوباء، ثم إصدار توجيهات متضاربة ومشوَّشة، راوحت بين الدعوة للحيطة والتسرّع في استئناف النشاط الاقتصادي.