تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 4 ملايين شخص، حسبما أفادت جامعة "جونز هوبكنز الأمريكية صباح اليوم الأحد.

ورصدت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، 4 ملايين و24737 إصابة، بزيادة 85,9 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يشير إلى انخفاض طفيف في معدلات الإصابة اليومية مقارنة مع 93,8 ألف في اليوم السابق.

وبلغت حصيلة الوفيات 279311 حالة، بينما تماثل للشفاء أكثر من مليون و370 ألف شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس مع ما يزيد عن مليون و309 آلاف إصابة، تليها إسبانبا (223,5 ألف) وإيطاليا (218,2 ألف) وبريطانيا (216,5 ألف)، فيما تبقى روسيا في المركز الخامس مع نحو 198,6 ألف إصابة.

كورونا تعود الى ووهان الصينية بعد 35 يوما على التخلص منه

عاد فيروس كورونا للظهور مجددا في مدينة ووهان الصينية التي اعتبرت منشأ تفشي المرض، بعد أسابيع من إعلان السلطات الصحية عدم تسجيلها أي إصابات جديدة فيها بمرض كوفيد-19.

وذكرت لجنة الصحة المحلية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في مقاطعة هوبي بوسط الصين يوم أمس السبت.

وقالت اللجنة أن المريض أصيب بالعدوى محليا في عاصمة المقاطعة ووهان.

وحتى يوم السبت، سجلت هوبي بالإجمال 68129 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما فيها 50334 حالة في ووهان. فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في المقاطعة 4512 شخصا، من ضمنهم 3869 في ووهان.

وتم تتبع ما مجموعه 283074 مخالطا لمرضى كوفيد-19 في المقاطعة حتى يوم السبت، ولا يزال 1001 شخص منهم تحت الملاحظة الطبية.

وخفضت مقاطعة هوبي إجراءات العزل والتقييد الطارئة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني في 2 ماي الجاري.

وهذه أول مرة يعاود فيها كورونا الظهور في المدينة التي اعتبرت مهد وجوده، بعدما كانت السلطات الصحية الصينية قد أكدت يوم أمس السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة هوبي، معقل الوباء، لليوم الـ35 على التوالي.

عدد الإصابات في كوريا الجنوبية يرتفع من جديد بعد تخفيف القيود

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد في أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ شهر.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الحالات الجديدة 26 حالة منقولة محليا و8 حالات إصابة واردة من الخارج.

ويمثل إجمالي عدد إصابات اليوم الأحد الأعلى منذ التاسع من أبريل نيسان. وبعد مكافحة أول تفش كبير للفيروس خارج الصين لم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات أو حالات محلية قليلة جدا خلال الأيام العشرة الماضية مع بلوغ الحصيلة اليومية لحالات الإصابة نحو عشر حالات أو أقل خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاءت عودة ظهور حالات الإصابة عقب تفش صغير ولكن متزايد تركز في الملاهي الليلية في العاصمة.

وجاء هذا التفشي بعد أن كانت كوريا الجنوبية قد خففت للتو بعض قيود التباعد الاجتماعي وسعيها لإعادة فتح المدارس والمتاجر بشكل كامل.

وحذر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن من حدوث موجة ثانية من الوباء في وقت لاحق من العام قائلا إن التفشي الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفا من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت.

كبير الأخصائيين الأمريكيين بالأمراض المعدية ينعزل ذاتيا لأسبوعين

قال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي لأمراض الحساسية والمعدية، أنه سيعمل عن بعد لمدة أسبوعين، بعد إصابة إحدى موظفات البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة CNN، أن فاوتشي اتخذ هذا القرار، بعد أن تم كشف الإصابة بالفيروس لدى موظفة في المكتب الصحفي التابع لنائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس.

وأشار فاوتشي إلى أنه سيواصل العمل عن بعد، في إطار مجموعة العمل الوزارية المشتركة التي شكلها البيت الأبيض سابقا.

وقال إنه، سيكون قادرا على مواصلة زيارة مركز الأبحاث الخاص به، والذي سيخضع أيضا لنظام العزل. وشدد على أنه، سيرتدي باستمرار كمامة واقية، وأنه سيخضع يوميا لاختبارات الكشف عن الفيروس.

وفي وقت سابق، تم عزل اثنين آخرين من أعضاء مجموعة العمل بالبيت الأبيض الخاصة بـ COVID-19. وسيخضع للعزل الذاتي الكامل لمدة 14 يوما، رئيس المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة روبرت ريدفيلد، وكذلك رئيس إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ستيفن خان.

تأجيل الانتخابات الرئاسية البولندية إلى أجل غير مسمى

تم تأجيل الانتخابات الرئاسية في بولندا، التي كانت مقررة في الـ10 من مايو الجاري، إلى أجل غير مسمى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

في وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، بأن مجلس النواب البولندي، تمكن من تخطي الفيتو الذي فرضه مجلس الشيوخ، وأقر القانون الذي يسمح بانتخاب رئيس البلاد عن طريق التصويت والاقتراع عبر البريد.

ووفقا لنائب رئيس الوزراء البولندي، "من المحتمل أن تجري هذه الانتخابات في يونيو المقبل. يجب الآن أن يوافق على القانون الرئيس الحالي أندريه دودا، الذي تحدث سابقا عن تأييده لهذا الاقتراح".

ويخشى معارضو التصويت البريدي، أن تتعرض الانتخابات للتزوير وتكون غير نزيهة وغير شفافة.