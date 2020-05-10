أسقطت الحكومة، إجبارية إحالة العامل الذي بلغ سن 60 على التقاعد، وبات بإمكان الموظفین مواصلة نشاطھم لمدة خمس سنوات إضافیة، حسبما صدر في العدد 27 من الجريدة الرسمیة.

وأفاد المرسوم تنفیذي، أن العامل الذي بلغ السن القانونیة للتقاعد والمحددة بـ 60 سنة في قانون التقاعد الجزائري، أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه في حدود خمس سنوات أخرى.

وأوضح المرسوم، أنه يجب على العامل الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونیة للتقاعد، تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه، يودع لدى الھیئة المستخدمة قبل ثلاثة أشھر على الأقل من إحالته على التقاعد، وفي المقابل تسلمه الھیئة المستخدمة وصل إيداع، كما يمكن للعامل أن يرسل طلبه لمواصلة النشاط، إلى الھیئة المستخدمة بوسیلة أخرى بما فیھا رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام، شريطة أن يكون العمل في حالة نشاط عند إيداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.

وأضاف ذات المصدر، أنه لا يمكن للمستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العمل الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، طبقا لإحكام هذا المرسوم.

ولا يمكن المستخدم من إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال مدة الخمس سنوات.

ويمكن للمستخدم أن يقرر تلقائیا إحالة العامل على التقاعد ابتداء من سن 65 سنة كاملة وما فوق.