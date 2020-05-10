

كشف عيسى بكاي الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عن حتمية خفض فاتورة الواردات لشعبتي الأحذية والورق ، سواء من المنتوج النهائي وحتى بعض المواد الأولية التي يمكن التخلي عن استيرادها تدريجيا وتعويضها بالمواد الأولية المصنعة محليا خاصة في هاتين الشعبتين.

وكذلك الآليات الجديدة لحماية المنتوج الوطني من المنافسة الغير عادلة التي كان يتعرض لها على مدار عدة سنوات وذلك بوضع سياسة ستمكن من حماية المنتوج الوطني وتوفير مناخ تنافسي ملائم مع باقي المنتجات المستوردة .

وحسب بيان الوزارة، استمع الوزير المنتدب أثناء هذا اللقاء لمختلف المتدخلين الذين باركوا هذه الإجراءات واللقاءات التي شرعت فيها وزارة التجارة معلنين كامل استعدادهم للتعاون والتجاوب مع كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل رفع حجم الإستثمارات المحلية والرقي بالمنتوج الوطني لتعويض الواردات.