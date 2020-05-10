بعد توقيف أربعة مسيرين ماليين من قبل مديرية التربية لولاية غليزان منذ 27 فيفري2020، بطريقة تعسفية، أصدر مكتب اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية لولاية غليزان بيانا تحوز "الخبر" نسخة منه، يؤكد فيه استمرار تعليق إيداع صك الخزينة المتعلق بصب الفوائض المالية، وكذا حساب التسيير للسنة الدراسية 2019،إلى غاية رفع التوقيف التعسفي عنهم، وتمكينهم من كامل حقوقهم المكفولة لهم بقوة قوانين الجمهورية، وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 137، من الأمر 06-03، المتضمن القانون العام للوظيف العمومي.

وقد كشف البيان، أن المحكمة الإدارية قد قضت ببطلان التوقيف في حق المسيرين الماليين الأربعة، ورفضت الدعوى القضائية ضدهم المرفوعة من قبل مدير التربية لولاية غليزان. وأشار ذات البيان، أن مديرية التربية امتنعت عن عقد جلسة المجلس التأديبي المقررة بتاريخ 22/04/2020، وبالتالي قد حرمت هؤلاء المسيرين الأربعة من نصف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي في الوضع المزري الذي تعيشه البلاد، والظروف الصعبة التي تمر بها أسرهم.

وفي السياق ذاته بين أعضاء اللجنة أنهم راسلوا السلطات المعنية بغية إعادة الحقوق المهضومة لأصحابها.