أسندت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ), التي كانت سابقًا تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل، رسميا إلى وزارة المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية الأخيرة (العدد 27).

و حسب ما جاء في المرسوم الصادر بتاريخ 5 ماي 2020، "يـسـند إلى وزير المؤسسات الصغيرة و المؤسـسات الـناشئة و اقتصاد المعرفة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب".

ووفقاً للمادة 2 من المرسوم، "تـسـتبدل عـبارة الوزير المكلف بـالعـمل والتشغيل بعبارة وزير المؤسسات الصـغيرة والمؤسـسات الناشئة واقتصاد المعرفة في جميع أحكام المرسـوم التنفيذي الصادر في8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي المعدل و المتمم".

و كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر الحكومة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في 9 مارس الفارط، بإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالوزارة الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.