كذبت مديرية الأمن الوطني، اليوم الأحد، عن نشر أخبار مغلوطة تضليلية تهدف بالمساس بإطارات أمن ولاية مستغانم.

وأوضح بيان الهيئة أنه تم مرة أخرى نشر في إحدى الصفحات على "الفايسبوك" بتاريخ 07 أفريل 2020، في إطار حملتها المستهدفة لسلك الأمن الوطني، أخبار مغلوطة تضليلية ما يعتبر مناورة مبيتة تهدف للإساءة إلى إطارات أمن ولاية مستغانم، والمساس بشرف موظفين عموميين واعتبارهم، والاحترام والواجب لسلطتهم، مع الادعاء بالتأخير في معالجة قضايا فساد تتعلق بالعقار بذات الولاية.

وأضاف ذات البيان، أنه "ودون الخوض في الدوافع التي تبقى معروفة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تستند على الابتزاز والوشاية بنسج وقائع مفتعلة وترويج أخبار مغلوطة للتشكيك في جهود مصالح الشرطة وإطاراتها ولتضليل الرأي العام"