غادر 13 شخصا المركز الإستشفائي الجامعي لوهران اليوم الأحد بعد تعافيهم التام من داء كورونا، حسبما أفاد به بيان لخلية الاتصال لهذه المؤسسة الإستشفائية.

وقد غادر هؤلاء الأشخاص مصلحة الأمراض المعدية بعد أن جاءت نتائج تحاليلهم سلبية وتعافيهم تماما من فيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران إلى 106 حالة، حسب نفس المصدر.

كما أشار البيان إلى أن كل المتعافين خضعوا لبروتوكول العلاج بهيدروكسي كلوروكين الذي أقرته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مبرزا أن باقي المصابين المتواجدين بالمستشفى يخضعون هم أيضا إلى نفس العلاج.

يذكر أن المركز الإستشفائي الجامعي لوهران يتكفل بأزيد من 60 بالمائة من الحالات المؤكدة لفيروس كورونا على مستوى ولاية وهران.