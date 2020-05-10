أعلمت ولاية الجزائر التجار و الحرفيين اللذين سمح لهم بمزاولة تجارتهم بإلزامية ارتداء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا كوفيد 19.

و جاء في البيان:" حفاظا على صحة المواطنين، و في إطار تفعيل تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و مكافحته، تنهي مصالح ولاية الجزائر إلى علم أصحاب المحلات و الفضاءات التجارية المرخص لها بممارسة أنشطتها التجارية، أنهم ملزمون هم و مستخدميهم بارتداء الكمامات و كذا احترام كافة التدابير ذات الصلة باحتياطات التباعد الاجتماعي" .

و ختمت مصالح ولاية الجزائر بتحذير كل من يخالف هذه الإجراءات، سيترتب عنها اللجوء لإلى الغلق الإداري لهذه المحلات و الفضاءات"