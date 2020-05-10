فصل مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مصير السنة الدراسية التي تأثرت بالأزمة الصحية التي تمر بها الجزائر.

وقرر المجلس، المنعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر وإجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.

كما سيكون الانتقال في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول.

وتقرر أيضا تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020 -2021 إلى بداية شهر أكتوبر.