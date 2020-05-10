أفادت وزارة الصحة و اصلاح المستشفيات اليوم الأحد أن حالات الإصابة والوفيات الجديدة التي سجلت بالبلاد توزعت على الولايات التالية:

البليدة: 925 حالة (12 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 1

الجزائر: 631 حالة ( 7 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

وهران: 334 حالة ( 16 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

عين الدفلى: 281 حالة ( 3 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

سطيف: 278 ( 10 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 2

قسنطينة: 259 حالة ( 17 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

تيبازة: 212 حالة ( 8 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

تلمسان 192 حالة ( 19 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

برج بوعريريج: 191 حالة ( 5 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 2

بجاية :173 حالة ( 10 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

المدية: 142 حالة ( 3 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

ورقلة: 132 حالة ( 4 جديدة)

حالة وفاة جديدة : 2

تيزي وزو: 124 حالة ( 4 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

تيارت: 117 حالة ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

أم البواقي: 116 حالة ( 3 حالات جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

عنابة: 105 حالة ( واحدة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

الجلفة: 96 حالة ( 4 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

بشار: 83 حالة ( 2 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

غرداية: 83 حالة ( 1 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

مـعـسـكـر: 80 حالة ( 5 جديدة)

حالة وفاة جديدة : 0

باتنة: 79 حالة ( لا حالة جديدة)

حالة وفاة جديدة : 0

بسكرة: 76 حالة ( 1 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

عين تموشنت: 70 حالة ( 6 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

بومرداس: 65 حالة ( 5 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

سكيكدة: 64 حالة ( 4 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

الشلف: 63 حالة ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

تيسمسيلت: 63 حالة ( 2 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

مستغانم: 60 حالة ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

سيدي بلعباس: 59 حالة ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 1

أدرار: 57 حالة ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

خنشلة: 50 حالة ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

جيجل: 49 حالة ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

الوادي: 48 حالة ( 2 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

الأغواط: 45 حالة ( 2 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

البويرة: 39 ( 1 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

المسيلة: 39 حالة ( 4 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

تبسة: 39 حالة ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

غليزان: 37 حالة ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

قالمة: 36 حالة ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

سوق أهراس: 27 حالة ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

ميلة: 25 حالة ( 2 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

نعامة: 23 حالة ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

الطارف: 21 حالة ( 1 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

تندوف: 14 حالة ( 1 جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

البيض: 10 حالات ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

سعيدة: 5 حالات ( لا حالة جديدة)

حالة وفاة جديدة : 0

إليزي: 3 حالات ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0

تمنراست: 3 حالات ( لا حالة جديدة )

حالة وفاة جديدة : 0