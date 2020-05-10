كورونا: توزيع الحالات حسب الولايات
أفادت وزارة الصحة و اصلاح المستشفيات اليوم الأحد أن حالات الإصابة والوفيات الجديدة التي سجلت بالبلاد توزعت على الولايات التالية:
البليدة: 925 حالة (12 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 1
الجزائر: 631 حالة ( 7 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
وهران: 334 حالة ( 16 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
عين الدفلى: 281 حالة ( 3 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
سطيف: 278 ( 10 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 2
قسنطينة: 259 حالة ( 17 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
تيبازة: 212 حالة ( 8 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
تلمسان 192 حالة ( 19 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
برج بوعريريج: 191 حالة ( 5 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 2
بجاية :173 حالة ( 10 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
المدية: 142 حالة ( 3 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
ورقلة: 132 حالة ( 4 جديدة)
حالة وفاة جديدة : 2
تيزي وزو: 124 حالة ( 4 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
تيارت: 117 حالة ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
أم البواقي: 116 حالة ( 3 حالات جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
عنابة: 105 حالة ( واحدة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
الجلفة: 96 حالة ( 4 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
بشار: 83 حالة ( 2 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
غرداية: 83 حالة ( 1 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
مـعـسـكـر: 80 حالة ( 5 جديدة)
حالة وفاة جديدة : 0
باتنة: 79 حالة ( لا حالة جديدة)
حالة وفاة جديدة : 0
بسكرة: 76 حالة ( 1 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
عين تموشنت: 70 حالة ( 6 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
بومرداس: 65 حالة ( 5 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
سكيكدة: 64 حالة ( 4 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
الشلف: 63 حالة ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
تيسمسيلت: 63 حالة ( 2 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
مستغانم: 60 حالة ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
سيدي بلعباس: 59 حالة ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 1
أدرار: 57 حالة ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
خنشلة: 50 حالة ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
جيجل: 49 حالة ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
الوادي: 48 حالة ( 2 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
الأغواط: 45 حالة ( 2 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
البويرة: 39 ( 1 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
المسيلة: 39 حالة ( 4 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
تبسة: 39 حالة ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
غليزان: 37 حالة ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
قالمة: 36 حالة ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
سوق أهراس: 27 حالة ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
ميلة: 25 حالة ( 2 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
نعامة: 23 حالة ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
الطارف: 21 حالة ( 1 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
تندوف: 14 حالة ( 1 جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
البيض: 10 حالات ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
سعيدة: 5 حالات ( لا حالة جديدة)
حالة وفاة جديدة : 0
إليزي: 3 حالات ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0
تمنراست: 3 حالات ( لا حالة جديدة )
حالة وفاة جديدة : 0