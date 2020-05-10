قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الاستثنائي اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تأجيل الدخول الجامعي المقبل إلى منتصف شهر نوفمبر وبرمجة مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج خلال شهري يونيو وسبتمبر 2020.

وفي بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد, تقرر تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف شهر نوفمبر 2020, وبرمجة مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج بالنسبة للطلبة المعنيين بالسنوات النهائية من التعليم خلال شهري يونيو وسبتمبر 2020.

ولدى تناوله الكلمة، أكد رئيس الجمهورية بأن المدارس العليا التابعة لمختلف الوزارات "يطبق عليها ما يطبق على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي".

وأعلن بالمناسبة عن إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد تبث عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات -1، وتهتم بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار خاصة أقسام الامتحانات النهائية، حيث تم

تحديد يوم الطالب الموافق لـ 19 ماي 2020 موعدا لبداية بث هذه القناة "لما يكتسيه هذا التاريخ من دلالة رمزية بالنسبة لبلادنا"، يضيف بيان مجلس الوزراء.