هلك شخصان (2) و أصيب 3 آخرون في حادث اصطدام بين سيارة سياحية و أخرى نفعية ببلدية تاجنانت بولاية ميلة، حسب ما علم اليوم الأحد من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر بأن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 5، حيث تم تسجيل 5 ضحايا حولوا جميعا إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات بتاجنانت، مشيرا إلى أن من بين الشخصين المتوفين ضحية مجهول الهوية لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان بالإضافة إلى آخر (32 سنة) أصيب بجروح على مستوى الجبهة و كسور بالرجلين ما تسبب في هلاكه بعد وصوله إلى مصالح الاستعجالات.

أما بقية الضحايا الثلاث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 34 سنة فتعرضوا لإصابات متعددة وكانوا كلهم في حالة صدمة، وفقا لذات المصدر.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث بدقة.