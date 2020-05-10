هددت تركيا اليوم الأحد، قوات خليفة حفتر وقالت إنها ستعتبرها أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على "مصالحها" وبعثاتها الدبلوماسية في ليبيا، حسب بيان للخارجية التركية. حيث تساند تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا برئاسة فايز السراج ووقعت اتفاقا للتعاون العسكري معها.

وتعتبر أنقرة قوات حفتر المدعومة من الإمارات ومصر وروسيا من "الانقلابيين". واضافت وزارة الخارجية التركية في بيانها "إذا تعرضت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا للاستهداف فسنعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة". وانتقد البيان الأمم المتحدة "لعدم اتخاذها أي إجراء" بعد هجمات حفتر.

وأضاف البيان "ليس مقبولا أن تظل الأمم المتحدة بعد الآن على صمتها إزاء هذه المذبحة"، حسب لغة البيان. وتابع قائلا "البلدان التي تقدم المساعدات العسكرية والمالية والسياسية لحفتر مسؤولة عن معاناة الشعب الليبي وكذلك الفوضى وعدم الاستقرار الذي تُجَر إليه البلاد".

وذكرت وزارة الخارجية كذلك أن الهجمات على مطار معيتيقة في طرابلس في وقت مبكر من صباح أمس السبت تشكل "جرائم حرب". وكان الهجوم ضمن وابل مكثف من قذائف المدفعية أطلقتها قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) على العاصمة. وكانت تركيا وإيطاليا قد أعلنتا يوم الخميس أن المنطقة المحيطة ببعثتيهما في طرابلس تعرضت للقصف.