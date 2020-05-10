حجزت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة 2055 كلغ من لحم الديك الرومي ببلدية الدواودة شرقي ولاية تيبازة والزعاترية بالجزائر العاصمة.

وكشف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة اليوم أنه وتنفيذا للمداهمات المبرمجة من طرف المجموعة وفي إطار مخطط تأمين شهر رمضان المبارك ، تمكنت الفرقة الإقليمية لحماية البيئة بتيبازة في عملية مداهمة مشتركة مع الفرقة الإقليمة للدرك الوطني بالدواودة مدعمين بفصائل الأمن والتدخل ، وبالتنسيق مع مصالح التجارة والفلاحة لولايتي الجزائر وتيبازة من حجز 2055 كلغ من لحم الديك الرومي.



وأضاف درك تيبازة أن حيثيات العملية تعود إلى معلومات واردة مفادها قيام مجموعة من الباعة بسوق بيع الديك الرومي الكائن ببلدية الدواودة وكذا على حافة الطريق الولائي في شطره التابع لبلدية الزعاترية ولاية الجزائر ببيع اللحوم بطريقة لا تخضع لأدنى شروط النظافة الصحية وشروط التخزين ، أين أسفرت العملية على حجز 1715 كلغ من لحم الديك الرومي معروضة للبيع، 15 طائر ديك رومي حي بوزن 255 كلغ واتلاف 85 كلغ من اللحوم غير صالحة للإستهلاك .



كما حجز عناصر الدرك 09 طاولات لعرض المنتوج و رفع 87 جنحة تتعلق بعدم احترام شروط النظافة ، عدم امتلاك الشهادة البيطرية للمنتجات الحيوانية ، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري ، رمي وإهمال نفايات ذات مصدر حيواني في أماكن غير مخصصة ، عدم احترام شروط الحفظ والتبريد و الذبح غير الشرعي بالإضافة الى استغلال القصر.