شرع اليوم الأحد بالمركز الاستشفائي الجامعي " عبد النور محمد سعادنة " بسطيف بشكل رسمي في إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد, حسب ما علم من مسؤولي ذات المؤسسة الصحية.



وصرح ذات المصدر أن العملية " تندرج في إطار الجهود الوطنية المبذولة من أجل مكافحة تفشي هذا الوباء و ذلك من خلال التسريع في تشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بكوفيد-19 عبر الولاية و ربح الكثير من الوقت و بالتالي ضمان التكفل بالمصابين في أقرب الآجال".



وتم بالمناسبة تخصيص مخبر الكشف الجهوي عن فيروس فقدان المناعة المكتسبة (إيدز) التابع لمصلحة الأمراض المعدية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة لإجراء الكشوفات عن كوفيد-19 و ذلك بعد منحه الموافقة و الترخيص من طرف معهد باستور (الجزائر العاصمة)، كما أوضحه ذات المصدر .



وسيكون باستطاعة هذا المخبر الذي يضم طاقم من مخبريين و بيولوجيين ابتداء من اليوم إجراء 8 تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد في الساعة و الوصول إلى حدود 60 كشفا في اليوم, وفق ما أضافه ذات المصدر.