تجاوز عدد الأشخاص المخالفين لإجراء الحجر الجزئي عتبة الـ1800 شخص، حيث أحصت مصالح أمن ولاية بشار منذ أول يوم من شهر رمضان المبارك 1846 شخصا مخالفا لإجراء الحجر الجزئي، وهي المخالفات التي يترتب عنها سماع أقوال المخالفين على محاضر سماع أقوال رسمية وإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيها، كما تم توقيف خلال نفس الفترة، 109 سيارة و 143 دراجة نارية، مع مباشرة إجراءات الوضع بالمحشر لهذه المركبات على مستوى المحشر البلدي لمدة 08 أيام.



وكشفت خلية الإتصال والعلاقات العامة في بيان لها أن مصالح أمن ولاية بشـار وفي إطار السهر على تنفيذ التزامات تطبيق الحجر الجزئي على مستوى ولاية بشـار، عمدت إلى اتخاذ مخطط أمني خاص، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يفرض مزيدا من الجهود في الميدان للسهر على مدى تطبيق هذا الإجراء الوقائي، وهذا بتكثيف الدوريات ونقاط المراقبة خلال الفترات الليلية، لتفادي أي حركة للراجلين أو المركبات، ما عدا الحائزون منهم على رخص التنقل الصادرة عن الجهات الرسمية.



و أضاف البيان أنه في إطار تفعيل العمل التحسيسي والتوعوي، تم تكثيف هذه النشاطات لفائدة التجار والمواطنين، مع توعيتهم بأهمية التباعد الجسدي لوقايتهم ووقاية غيرهم، خاصة وأن شهر رمضان المبارك يشهد حركية مقارنة بالظروف العادية، مع الدعوة إلى الحرص على تطبيق التعليمات الوقائية الصحية اللازمة، كما تواصل مصالح أمن ولاية بشـار، تسخير معداتها المتمثلة في الشاحنة المزودة بقاذف المياه التابعة للوحدة 501 لحفظ النظام ببشار، للقيام بعمليات تطهير وتعقيم للأماكن العمومية وهذا بشكل مستمر لوضع حد لسلسلة انتشار هذا الوباء، ليبقى وعي المواطنين هو الحلقة الأساس للقضاء على هذا الوباء.