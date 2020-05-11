عبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” سهرة الأحد، عن دعمه ومساندته للاعبة التنس “إيناس إيبو” التي اشتكت كثرة العقبات.

وقال الرئبس تبون:”لا يمكن للجزائر أن تُضيّع موهبةً رياضيةً مثل إيناس إيبو وهي في مقتبلِ العمر و زهرة العطاء، في اختصاصٍ نادرًا ما ينجبُ جزائريين يبرعون فيه.عاجلاً، ستتكفل وزارة الشباب والرياضة بانشغالك. كل دعمي ومساندتي وتمنياتي لك بالنجاح ان شاء الله”.