رصدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية 77,8 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة إلى أكثر من 4 ملايين و100 ألف بحلول صباح اليوم الاثنين.

وشهد معدل الإصابات اليومية انخفاضا عن اليوم السابق عندما تم تسجيل 85,9 ألف حالة.

وحسب بيانات الجامعة، فإن إجمالي الوفيات بلغ 282719، فيما تماثل للشفاء أكثر من مليون و411 ألف شخص.

وصعدت بريطانيا إلى المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر إصابة بكورونا مع ما يزيد عن 220,4 ألف حالة، متجاوزة إيطاليا (219 ألف).

وتتصدر القائمة الولايات المتحدة (مليون و329,9 ألف) وإسبانيا (224,3 ألف) بينما تبقى روسيا في المركز الخامس (209,6).

الكشف عن سبب إصابة الرجال بـ COVID-19 أكثر من النساء

يبقى الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19، من المرأة وذلك بسبب التركيز العالي للإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2(ACE2 ) في دمه.

ويأتي ذلك على حساب التفاعل الذي تخترق بواسطته فيروسات كورونا المستجد، خلايا جسم الإنسان.

وجاء في تقرير الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC): "تعتبر الإنزيمات ACE2، مستقبلات على سطح الخلايا. وهي تتفاعل مع الفيروس التاجي وتسمح له بالتسلل وإصابة الخلايا السليمة ... هناك تركيز عال من ACE2 في الرئتين، لذلك يعتقد أن هذه الإنزيمات تلعب دورا حاسما في تطور أمراض الرئة المرتبطة بـ COVID-19".

قامت مجموعة من العلماء، في الجمعية، بقياس تركيز ACE2 في عينات الدم المأخوذة من أكثر من 3.5 ألف مريض يعانون من قصور في القلب من 11 دولة أوروبية، واتضح أن تركيز ACE2 عند الرجال كان أعلى مما هو عليه لدى النساء.

بدأت هذه الدراسة، قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك، عندما أظهرت نتائج دراسات أخرى أن ACE2 مرتبط بدخول فيروس كورونا المستجد إلى الخلايا، أدركت مجموعة العلماء، أن هذا يسير في نسق واحد مع عملها.

وقالت إزايا ساما، إحدى المشاركات في الدراسة: "عندما اكتشفنا أن أحد أكثر المؤشرات الحيوية اللامعة - - ACE2، كان أعلى بكثير عند الرجال منه لدى النساء، أدركت أن هذا يمكن أن يفسر سبب احتمالية وفاة الرجال بسبب COVID-19 أكثر من النساء".

ولاحظت الدراسة، أن ACE2، موجود ليس فقط في الرئتين بل في القلب والكلى والأنسجة المبطنة للأوعية الدموية، ويلاحظ مستوى مرتفع له بشكل خاص في الخصيتين.

يقترح الباحثون أن العامل الأخير بالذات، قد يفسر جزئيا سبب التركيز الأعلى لـ ACE2 لدى الرجال، وبالتالي، لماذا يصبحون أكثر عرضة لـ COVID-19.

عودة كورونا إلى بؤرة تفشي الفيروس

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من ماي في أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل.

وأوضحت البيانات أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات لمسافرين قادمين من الخارج مقارنة بحالتين واردتين من الخارج تم تسجيلهما في التاسع من مايو أيار.

وسجلت خمس من الحالات الجديدة في مدينة ووهان، وسط الصين حيث بدأ تفشي فيروس كورونا لأول مرة في أواخر 2019 فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة منذ 11 مارس.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82918 حالة بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

وتراجع عدد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض إلى 12 في العاشر من مايو مقابل 20 قبل يوم.

وتواجه الصين موجة محتملة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت الأحد 11 إصابة في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء.

ورفعت سلطات مقاطعة جيلين درجة التأهب في مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة عقب تأكيد إصابة امرأة في 7 مايو.

ورفع المسؤولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 مايو، جميعهم من أفراد أسرة المرأة المصابة ومخالطيها.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فين، الأحد: "بالتوافق مع مقاييس الدولة لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائي في مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع".

وأوضحت حكومة جيلين أن شولان عززت إجراءات مكافحة الفيروس بما فيها إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضروري وإغلاق المدارس.

عامل في غانا ينقل العدوى إلى 533 من زملائه

قال نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، إن أحد عمال مصنع تعليب الأسماك في مدينة تيما الساحلية، نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، إلى 533 عاملا من زملائه.

وأضاف في خطاب للأمة: "من المهم التأكيد على أن 533 حالة من بين 921 حالة جديدة تم تسجيلها بين الأربعاء والخميس، هي لعمال مصنع تعليب الأسماك في تيم. والعدوى انتقلت إليهم جميعا من شخص واحد".

وأوعز زعيم غانا، بتمديد الحظر المفروض على التجمعات والفعاليات الجماهيرية حتى نهاية مايو، كما سيتم إغلاق المؤسسات التعليمية. وحث رئيس الدولة، على الاستمرار في مراعاة قواعد النظافة الشخصية، والمسافة الاجتماعية.

ووفقا لأحدث البيانات التي استشهد بها الرئيس الغاني، تم اكتشاف ما مجموعه 4700 إصابة بالفيروس المستجد في البلاد، وتعافى 494 شخصا وتوفي 22.

إصابات تعاود ارتفاعها في ألمانيا فور تخفيف قيود العزل

كشفت بيانات معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية"، أن معدل نقل عدوى كورونا في ألمانيا ارتفع مجددا إلى 1.1، بعد أن كان 0.65 قبل رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس الأربعاء الماضي.

وأعرب المعهد عن قلقه إزاء تسجيل ارتفاع في المعدل المذكور، مشددا على ضرورة مواصلة التدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وخلال اجتماعها الأسبوع الماضي، قررت الحكومة الألمانية إعادة فتح جميع المحلات التجارية ومراكز التسوق بغض النظر عن حجمها، شرط مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وحسب آخر الإحصائيات، بلغ عدد المصابين بكورونا في ألمانيا، 171 ألفا و639، توفي منهم 7 آلاف و549، فيما تعافى 144 ألفا و400.

كوريا الجنوبية.. ارتفاع عدد الإصابات بسبب عدوى الملاهي الليلية

ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى 35 حالة اليوم الاثنين جراء عدوى جماعية في ملاه ليلية في حي إيتايون في سيئول.

ومن بين الـ35 إصابة الجديدة، هناك 29 حالة لانتقال العدوى داخليا والـ 6 حالات المتبقية واردة من الخارج.

وقالت سلطات الصحة العامة اليوم إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا زاد بمقدار 35 حالة حتى منتصف ليلة يوم أمس مقارنة مع اليوم السابق ليصل إجمالي الإصابات إلى 10,909.

وكانت البلاد قد شهدت تراجعا مستمرا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم 9 أبريل الماضي عندما أبلغت البلاد عن 39 إصابة جديدة.

غير أن عدد الإصابات عاد للارتفاع نتيجة العدوى الجماعية في ملاه ليلية في إيتايون. ويبدو أن رجلا يبلغ عمره 29 عاما نقل العدوى لأول مرة في الملاهي الليلية.

ومن بين الـ 29 حالة لانتقال العدوى، جاءت 20 حالة في سيئول، وحالتان في إنتشون، و4 حالات في إقليم كيونغ كي، و3 حالات في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي.

ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة خلال يوم أمس لليوم الرابع على التوالي ليبقى عدد الوفيات عند 256 حالة.

وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 22 حالة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 9,632 حالة. وسجل عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 1,021 شخصا بزيادة قدرها 13 شخصا.