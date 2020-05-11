تحدث الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن أغلى هدف في مشواره الكروي.

وقال النجم رياض محرز، في تسجيل عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، أمس الأحد، إن الهدف الذي سجله في مرمى نيجيريا في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي توج الخضر، هو أفضل هدف في مسيرته.

وأوضح محرز: "هدفي ضد نيجيريا سيبقى الأغلى في مشواري.. عندما أعلن الحكم عن المخالفة، قال لي بلايلي أتركها لي أشعر أنني سأسجلها، فقلت له دعني أتولى الأمر، كنت أعلم أنها ستكون في الشباك، صدقوني ذلك الهدف كان بمثابة ألف كأس عالم مع فرنسا"، في إشارة إلى أن ذاك الهدف أفضل من تتويجه بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

وعن سر فوز المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2019، قال محرز: "الفضل في تتويجنا بالكأس يعود للمدرب جمال بلماضي، الذي عرف كيف يوظفنا لخدمة المنتخب والمجموعة، عكس اللذين سبقوه".

وتابع "في كأس إفريقيا سألني بلماضي سؤالا واحدا.. هل تريد كتابة التاريخ مع المنتخب، أم أنك هنا من أجل لعب المباريات والعودة لناديك فقط؟، فقلت له نعم أنا هنا من أجل الألقاب".