كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الاثنين، خلال ندوة صحفية، أن معدل الانتقال بالنسبة للطور الابتدائي سيكون 4.5/10 فيما سيتم احتسابه بالنسبة للطورين الثانوي والمتوسط 9/10.

وثمن الوزير واجعوط، قرار الرئيس عبد المجيد تبون، تأجيل امتحانات نهاية التعليم الثانوي إلى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر وتأجيل امتحانات نهاية التعليم المتوسط إلى الأسبوع الثاني منه، فيما تم إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

وأكد وزير التربية الوطنية، أن الدروس التي تم تقديمها لفائدة التلاميذ عن بعد، ليست معنية بالامتحانات، مشيرا إلى ضرورة عودة التلاميذ للمراجعة والتهيئة نهاية شهر أوت.