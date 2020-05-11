أصدر والي ولاية الشلف قرارا يقضي بإلزام التجار ومستخدميهم إضافة إلى الزبائن بارتداء الكمامة أثناء ممارسة نشاطهم في إطار تدابير مواجهة انتشار كورونا.

وأشار البيان الصادر عن الوالي، إلى إجبارية احترام التباعد بين الأفراد للمسافة الآمنة والتي يقدرها المختصون بأكثر من متر واحد بين الزبائن أنفسهم وعمال المحلات وذلك لتفادي الازدحام داخل المحلات التي مازالت تمارس نشاطها، وهدد المسؤول الأول بالشلف إلى أن المخالفين للقرار يتعرضون إلى إجراءات عقابية فورية منها الغلق الإداري للمحلات،ومن المتوقع أن تقوم اللجنة المختصة بمتابعة جائحة كورونا بزيارات ميدانية لتقييم مدى احترام التجار لهذه الإجراءات التي تسعى الحكومة من ورائها إلى الحد من انتشار الفيروس، قبل أن يتم تحرير محاضر مخالفات ضد المتقاعسين.

من جهتهم اشتكى التجار في وقت سابق في تصريحات لـ "الخبر" من صعوبة التحكم في سلوكات زبائنهم الذين يرفضون الالتزام بنصائحهم وخاصة مع فئة من المتهورين الذين يعانون من سرعة الغضب مما يدخلهم في شجارات يومية معهم، وبسبب هذه التصرفات الطائشة لبعض الزبائن فقد يواجه التجار مشاكل عديدة قد تتسبب في غلق محلاتهم وقطع أرزاق عائلاتهم.