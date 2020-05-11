رفض نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، التفريط بالدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي. وبحسب موقع "لي 10 سبورت" الفرنسي، فإن ميلان تلقى عرضا أوليا من سان جيرمان لبيع ابن ناصر مقابل 30 مليون أورو.

وحاول سان جيرمان، جس نبض ميلان، من خلال إبلاغه بإمكانية رفع قيمة العرض إلى 40 مليون يورو، لكن النادي اللومباردي، أكد أنه سيرفض حتى فكرة مضاعفة العرض الأول الذي بلغ 30 مليون أيورو. وفرض بن ناصر البالغ 22 عاما، نفسه ركيزة أساسية في تشكيلة نادي ميلان منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إمبولي مقابل 16 مليون أورو.

ورغم تذبذب نتائج ميلان في الدوري الإيطالي المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورنا، فإن النجم الجزائري قدم مستويات رائعة، بعدما شارك في 23 مباراة بمختلف المسابقات.