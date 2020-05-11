أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسطيف، في حين دمرت مفرزة أخرى قنبلة تقليدية الصنع بتبسة.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين في بيان لها، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار، حجزت خمس شاحنات و05 مركبات رباعية الدفع و(81800) لتر من الوقود و(5,75) أطنان من المواد الغذائية.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليات منفصلة بكل من تلمسان وعين تموشنت وغليزان، ثمانية تجار مخدرات بحوزتهم 19,6 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبط حرس الحدود 6680 قرص مهلوس بالطارف