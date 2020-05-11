أكد الباحث الفلكي السعودي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، ملهم بن محمد هندي، أن يوم الجمعة 22 ماي يوافق يوم تحري هلال عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية.

وفق ما نقلت عنه صحيفة "البيان" السعودية، قال الباحث أنه "حتى تتوفر شروط رؤية الهلال لا بد أن يولد الهلال قبل غروب الشمس ويكون غروب القمر بعد غروب الشمس، وهذه المواعيد يمكن حسابها فلكيا، وحساباتي الفلكية تشير إلى أن ولادة هلال العيد ستكون عند الساعة 20:39 بتوقيت السعودية، و18:39 بتوقيت الجزائر.

وأضاف: "نظرا لأحوال الهلال في ذلك المساء فإن الرؤية ستكون مستحيلة، حيث يكون وقت الترائي الشرعي بعد غروب الشمس مباشرة، وفي ذلك التوقيت لن يكون القمر موجودا في السماء، فتتعذر الرؤية".

ويتحرى المسلمون هلال عيد الفطر المبارك في ليلة الثلاثين من رمضان، للتأكد من حلول العيد، فإذا لم تتم رؤية الهلال في تلك الليلة أصبح المسلمون صائمين ليتموا شهر رمضان ثلاثين ليلة.