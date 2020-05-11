نتقل صباح اليوم عدد من أئمة ولاية بشار مرفوقين بإطارات من مديرية الشؤون الدينية إلى مستشفى الشهيد ترابي بوجمعة، أين يتواجد الطاقم الطبي وشبه الطبي القائم على متابعة وعلاج المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19".

أشرف على هذه الزيارة مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بشار بولكوان بن عودة الذي كان مرفوقا بنخبة من الأئمة ومعلمي القرآن، إلى جانب عدد من إطارات المديرية، حيث أدرجت الزيارة في إطار تقدير وعرفان وتحفيز للطاقم الطبي والشبه طبي بمستشفى ترابي بوجمعة بشار، وللرفع من معنوياتهم ومؤازرتهم في هذا الظرف.

وفي المقابل حظي الوفد بإستقبال الطاقم الإداري والطبي وشبه الطبي للمستشفى برئاسة مدير المستشفى، حيث استمعوا من الأئمة إلى مواعظ تحفيزية و أخرى تتعلق بضرورة الصبر في مثل هذه الظروف، حيث خاطب الأئمة الطاقم الطبي وشبه الطبي بأن حالهم هو كحال المرابطين في الصفوف الأولى في مواجهة وباء كورونا من أجل إنقاذ الأرواح، وأن عملهم عظيم يحتاج الصبر والثبات، قبل أن تختم الزيارة بدعاء لهم بالتوفيق والسداد ورفع الدرجات وأن يحفظهم وأهلهم من كل سوء، ليتم بعدها توزيع عدد من المصاحف على كل الطاقم الطبي وشبه الطبي.