ارتفع عدد سكان الجزائر إلى 43,9 مليون نسمة في الفاتح جانفي 2020 مقابل 43.3 مليون نسمة في الفاتح جانفي2019 حسبما أفاد" اليوم الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و كان عدد السكان المقيمين في الجزائر يقدر بـ 43.424 مليون نسمة في الفاتح يوليو 2019 فيما بلغ عدد الولادات الحية 1.034 مليون أي بناقص 4000 ولادة مقارنة بسنة 2018 . و على أساس هذه الوتيرة من النمو لسنة 2019 فان العدد الإجمالي للسكان المقيمين قد يبلغ 44,7 مليون نسمة في الفاتح يناير 2021 حسب توقعات الديوان.

و بخصوص توزيع الولادات الحية على أساس الجنس فانه يشير إلى 104 ذكر مقابل 100 أنثى حسب المعطيات. و اثر انخفاض حجم الولادات على النسبة الخام للولادات التي انتقلت من 24.39 في الألف سنة 2018 إلى 23.80 في الألف سنة 2019.

و قد عرف المؤشر ألظرفي للخصوبة استقرارا مقارنة بسنة 2018 أي بثلاثة أطفال لكل امرأة . من جهة أخرى، بلغ النمو الطبيعي ( الولادات) 837000 نسمة أي بنسة نمو طبيعي بلغت 1.93 بالمئة مواصلة بذلك تسجيل التراجع المسجل منذ 2017 . ويرجع هذا التراجع أساسا إلى انخفاض حجم الولادات سنة 2019 مقارنة بـ2018 و كذا ارتفاع حجم الوفيات.

و يشير التوزيع حسب الجنس إلى تفوق طفيف للذكور بـ50.7 بالمئة من إجمالي السكان.

و بصفة عامة فان سنة 2019 شهدت نسبة ولادات حية تجاوزت عتبة المليون نسمة للسنة السادسة على التوالي حتى و إن كانت منخفضة مقارنة بسنة 2018 و زيادة معتبرة في حجم الوفيات و استمرار تراجع عدد الزيجات المسجلة منذ 2014.

استمرار تحسن متوسط العمر

تواصل تراجع عدد الزواج في سنة 2019 و هذا منذ سنة 2014 حيث سجلت مكاتب الحالة المدنية 315000 عقد قران مقابل 332000 في سنة 2018 أي بتراجع نسبته تزيد عن 5 بالمئة .

أما عن الوفيات فقد أشار الديوان إلى تسجيل 198000 وفاة السنة الماضية بارتفاع يقدر بـ5000 وفاة مقارنة بسنة من قبل.

من جهة أخرى، أشار الديوان إلى أن حجم الوفيات لدى الأطفال بلغ 21030 حالة وفاة بتراجع فاق 800 وفاة أي تسجيل استقرار منذ 2016 حيث بلغ 22.5 في الألف لدى الذكور و 19.4 في الألف لدى الإناث.

أما متوسط العمر فقد سجل زيادة ليبلغ 77.8 سنة بشكل عام إذ بلغ 77.2 لدى الرجال و 78.6 لدى النساء .

و بخصوص أفاق نمو عدد سكان الجزائر في سنة 2040 و على أساس معدل خصوبة ب 2.4 طفل لكل امرأة و متوسط العمر يقدر ب82 سنة لدى الرجال و 83 سنة لدى النساء فان عدد سكان الجزائر المقيمين سيبلغ 44.227 مليون نسمة في 2020 و 51.309 مليون نسمة في 2030 و 57.625 مليون نسمة في 2040 .