شرعت مديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة اليوم الاثنين في إطار التدابير المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد -كوفيد19- في عملية توزيع ما لا يقل عن 5 آلاف كمامة واقية بالمجان على مواطنين و تجار ببلدية خنشلة حسب ما استفيد من المدير الولائي للقطاع العربي طواهرية.

و أوضح ذات المسؤول بأنه "في إطار الحملة التحسيسية التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بداية من اليوم تم التنقل إلى أماكن التجمعات والأسواق والمساحات التجارية الكبرى لتوزيع 5 آلاف كمامة على مواطنين و تجار بعاصمة ولاية خنشلة ".

وصرح المتحدث أن هذه العملية التوعوية التي يشارك فيها ممثلون عن مديريات الشباب والرياضة و التجارة والشؤون الدينية والأوقاف والصحة والسكان والحماية المدنية و الأمن الولائي ستجوب خلال الأيام القليلة المقبلة باقي بلديات الولاية الـ21 لتشرف على توزيع كميات أخرى من الكمامات الواقية.

وأردف طواهرية بأنه تمت خلال ذات العملية توعية المواطنين والتجار بضرورة احترام قواعد التباعد الاجتماعي و الالتزام بالتدابير الوقائية عند الخروج من المنازل من خلال ارتداء الكمامات الواقية بهدف ترسيخ ثقافة الحماية الصحية لدى الأفراد في ظل الظرف الصحي الاستثنائي السائد بالبلاد.

ولاقت المبادرة التي أشرفت عليها المديرية الولائية للشباب والرياضة استحسانا لدى المواطنين والتجار العاملين بمختلف الأسواق والمحلات التجارية المنتشرة عبر تراب بلدية خنشلة كما أكده نفس المصدر. جدير بالذكر أن ديوان مؤسسات الشباب لولاية خنشلة كان قد وضع مقره تحت تصرف جمعيات شبانية ونسوية لخياطة الكمامات والألبسة الواقية بغية توزيعها على المواطنين والأفراد المجندين للعمل خلال جائحة كورونا.