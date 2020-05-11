سجلت 168حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر فيما سجلت 5 وفيات جديدة بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 163 خلال الـ24 ساعة الماضية حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19 انه تم تسجيل 168حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5891 حالة مؤكدة، فيما سجلت 5 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات 507 حالة بينما ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2841 من بينها 163 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكر أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من البليدة وتيارت وباتنة وسيدي بلعباس وسكيكدة . وأضاف أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 56 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 66.3 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

و أشار إلى أن 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم الاثنين فيما سجلت 9 ولايات أخرى ما بين حالة واحدة و5 حالات، في حين 15 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد وهران وعين دفلى وتلمسان وادرار من بين الولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 9557 وتشمل3936 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 5621 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 18 مريضا حاليا في العناية المركزة.

في الأخير، دعا الدكتور فورار المواطنين إلى ضرورة التحلي باليقظة الدائمة و الاحترام الصارم لقواعد النظافة العامة و مسافة التباعد الخاصة و الحجر المنزلي.