أعلن فرع التسيير العقاري التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل)، اليوم الاثنين،عن تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار و الأعباء بالنسبة لأصحاب السكنات التابعة للوكالة لشهر آخر.

وأشار بيان نشرته وكالة "عدل" في صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن فرع التسيير العقاري (جيستيمو) التابع لها "يعلم أصحاب سكنات عدل بأنه تم تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار و الأعباء ، لمدة شهر آخر عن الموعد المقرر".

ويهدف هذا القرار -حسب ذات المصدر- للتقليص من عملية تنقل الأشخاص كإجراء وقائي للحفاظ على زبائنها من انتشار وباء كورونا فضلا عن حماية صحة المنتسبين للوكالة وقاطني سكناتها وتماشيا مع قرارات وتعليمات السلطات العليا للبلاد القاضية بتسهيل كل الإجراءات التي من شأنها حماية صحة المواطن والمجتمع من تفشي جائحة كورونا .

وانطلاقا من هذه التعليمات مددت وكالة "عدل" آجال دفع الاشتراكات الشهرية تجنبا لأي احتكاك من شأنه أن يتسبب في تفشي الوباء.