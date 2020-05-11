أعلنت اليوم الاثنين دول أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عن تخفيضات طواعية إضافية للإنتاج عن تلك المقررة في اتفاق أوبك+ الموقع في 12 أفريل الماضي في إطار جهود دعم أسعار البترول الخام.

ويتعلق الأمر بكل من السعودية, اكبر منتج للبترول و كذا دولة الكويت التي تعد أيضا من أهم المنتجين أعضاء في أوبك.

وحسب ما نقلته مصادر إعلامية سعودية فان المملكة العربية السعودية دعت يوم الاثنين أعضاء أوبك و حلفائها إلى المشاركة في جهد جديد لخفض إنتاج النفط واحترام التخفيضات المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة في أبريل الماضي لدعم أسعار النفط.

في هذا الإطار، أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن خفض إضافي في إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا ابتداء من يونيو لدعم استقرار أسعار الخام.

وفي هذا السياق، دعت السعودية الأعضاء الآخرين في أوبك+ إلى المشاركة في هذا الجهد الجديد لخفض الإنتاج .

من جانبه قال وزير البترول الكويتي خالد الفاضل اليوم أن بلاده ستخفض إنتاجها أيضا بمقدار 80 ألف برميل يوميا لدعم المبادرة السعودية.

وقال فاضل في بيان نقلته وكالة الإنباء الكويتية (كونا) أن "الكويت تدعم جهود السعودية للإعادة التوازن للسوق".

ويأتي إعلان كل من السعودية و الكويت بعد أيام قليلة من دخول حيز التنفيذ اتفاق أوبك+ و حلفائها بخفض الإنتاج.

و أدى الإعلان عن تخفيضات جديدة إلى تحسن سعر خام برنت الى31.04 دولار في الظهيرة .

و ينتظر أن يعقد أعضاء اوبك و حلفائهم لقاء آخر يوم 10 جوان المقبل بتقنية الفيديو لبحث إجراءات جديدة إن اقتضت الحاجة لذلك قصد أحداث التوازن في سوق النفط العالمية.

و في نهاية الأسبوع الفارط، جدد وزير الطاقة و رئيس مؤتمر اوبك، محمد عرقاب أن سوق النفط ستسترجع توازنها في السداسي الثاني من 2020 مع رفع الحجر الصحي في العديد من الدول.

وكانت الجزائر التي ترأس مؤتمر أوبك من أولى الدول التي شددت على ضرورة الالتزام الكامل لتطبيق اتفاق خفض الإنتاج من طرف جميع الدول الـ23 الموقعة على إعلان التعاون.

بالنسبة للأسعار، أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اليوم أن سعر سلة خاماتها أوبك ضل عند 22 دولار في ظل تخفيف تدريجي لإجراءات الحجر و جهود اوبك و حلفائها لتحقيق استقرار السوق .

وجاء في بيان للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني أن سعر سلة خامات أوبك قد استقر الجمعة عند 22.21 دولار للبرميل مقابل22.91الخميس .