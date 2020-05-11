سيدخل مخبر إجراء التحاليل الخاص بفيروس كورونا بولاية تيبازة حيز الخدمة الفعلية غدا الثلاثاء، حسب ما علم لدى مصالح الولاية.

سيتم غدا الثلاثاء بعد موافقة وزارة الصحة و معهد باستور، انطلاق الخدمة الفعلية لجهاز التحاليل الخاص بفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تم اقتناؤه في وقت سابق من طرف احد الخيريين لفائدة قطاع الصحة بالولاية".

وقد خصصت مصلحة خاصة بإجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإصابة بكوفيد-19 على مستوى المخبر الولائي للنظافة، تضيف ذات المصادر.

للتذكير, استلمت مصالح الصحة بولاية تيبازة بداية شهر أفريل الماضي تجهيزات من صنع آلماني مخصصة لإجراء التحاليل في ظرف قياسي حول فيروس كورونا بطاقة تصل إلى 100 تحليل في اليوم الواحد و إعلان النتائج خلال 36 ساعة.

وكان والي الولاية، حاج عمر موسى، قد وافق على مرافقة المبادرة الخيرية لأحد المحسنين عندما اتصل بمصالح الولاية في إطار الهبة التضامنية التي تشهدها البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقامت على إثرها ذات المصالح بتكثيف الاتصالات مع موردين معتمدين متخصصين في استيراد التجهيزات الطبية أين تم اقتناء التجهيزات بقيمة مالية تقدر ب5 مليون دينار و هي نفسها الموجودة على مستوى ولايات ورقلة و تيزي وزو و المؤسسة الاستشفائية الأمراض المعدية "القطار" الجزائر العاصمة.