أدانت اليوم محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، المحبوس السابق، المجاهد لخضر بورقعة، الذي يتواجد في الإفراج المؤقت، منذ 2 جانفي 2020، بغرامة 100 ألف دينار، حسبما نقلت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين في بيان لها على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كان المجاهد لخضر بورقعة قد أوقف يوم السبت 29جوان 2019 و تم وضعه في الحبس المؤقت يوم الأحد 30 جوان 2019. و كانت محاكمته قد أجريت يوم 12 مارس الماضي و قد طالبت حينها النيابة بتسليط عقوبة سنة سجن نافذة و غرامة تقدر بـ20 ألف دينار.