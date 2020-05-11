والي ورقلة يصدر قرارا يلزم المواطنين بارتداء الكمامات

أخبار الوطن
11 مايو 2020 () - موسى بقي
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أصدر والي ورقلة أبوبكر الصديق بوستة، اليوم ، قرارا يلزم مواطني الولاية  المتوافدين على المحلات و المراكز التجارية وكذا المصالح الإدارية ، ارتداء الكمامات الواقية مع تغريم كل مخالف لهذا القرار بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج.

ولقي هذا القرار استحسانا كبيرا لدى مواطني الولاية وعموم الولايات الأخرى للبلاد ، كونه يعزز من الإجراءات المتخذة للوقاية من جائحة كورونا . 

وتضمن القرار المذكور : "  يلزم المواطنون المتوافدون على المصالح الإدارية بارتداء الكمامات الواقية إجباريا ، كل مخالف للإجراء يتعرض إلى  العقوبات الإدارية بالنسبة لأصحاب المحلات و المراكز التجارية ،  تصل حد الغلق و المتابعة القضائية، كما يعاقب بغرامة مالية قدرها 10 آلاف  دج لكل من يخالف هذا الإجراء " .

ورغم أهمية القرار الذي دخل حيز التنفيذ بورقلة ، إلا العديد المواطنين طرحوا مشكل نقص الكمامات وحتى وإن  وجدت في بعض الصيدليات ، فإن سعرها مرتفع جدا ويقدر ب 70 دج ، الأمر الذي يتطلب تدخل السلطات لتوفير الكمامات ومنع المضاربة في أسعارها .

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