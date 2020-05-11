أصدر والي ورقلة أبوبكر الصديق بوستة، اليوم ، قرارا يلزم مواطني الولاية المتوافدين على المحلات و المراكز التجارية وكذا المصالح الإدارية ، ارتداء الكمامات الواقية مع تغريم كل مخالف لهذا القرار بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج.

ولقي هذا القرار استحسانا كبيرا لدى مواطني الولاية وعموم الولايات الأخرى للبلاد ، كونه يعزز من الإجراءات المتخذة للوقاية من جائحة كورونا .

وتضمن القرار المذكور : " يلزم المواطنون المتوافدون على المصالح الإدارية بارتداء الكمامات الواقية إجباريا ، كل مخالف للإجراء يتعرض إلى العقوبات الإدارية بالنسبة لأصحاب المحلات و المراكز التجارية ، تصل حد الغلق و المتابعة القضائية، كما يعاقب بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج لكل من يخالف هذا الإجراء " .

ورغم أهمية القرار الذي دخل حيز التنفيذ بورقلة ، إلا العديد المواطنين طرحوا مشكل نقص الكمامات وحتى وإن وجدت في بعض الصيدليات ، فإن سعرها مرتفع جدا ويقدر ب 70 دج ، الأمر الذي يتطلب تدخل السلطات لتوفير الكمامات ومنع المضاربة في أسعارها .