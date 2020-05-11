اكدت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني وقضايا الاسرة والمرأة اليوم من تبسة ان مصالحها تعمل بالتنسيق بين قطاعات اخرى في الحكومة لاخراج الفقراء والمحرومين من الفئات الهشة اجتماعيا من حالة العوز ومرافقة المشاريع المصغرة الناجخة للتوسع .

وكانت وزيرة التضامن الوطني قد اشرفت على زيارة صبيحة اليوم الاحد تضمنت برنامج الوقوف على نقاط ظل في بلديتي الشريعة وبئر مقدم اين طافت باروقة معرض صغير للتجارب الناجحة للمشاريع المصغرة في صورة ورشات صناعة الصابون الطبيعي من زيت الزيتون وحليب الابل والماعز ووعدت الوزيرة بالعمل على اقتراح يقدم للحكومة لكي يستفيد بعض المنتجين من شهادة المطابقة الاي تسمح لهم بالتسويق والعمل على تخفيض السعر والمرور المرور ال مرحلة توسع المشاريع الناجحة لتحقيق مناصب شغل جديدة.وذكرت كريكو ان ولاة تبسة وزعت 12الف طرد غذائي واليوم 400 قفة توجه الى مناطق الظل في بئرمقدم والشريعة والمنطقة الحدودية بونزة قرية عين سيدي صالح مضيفة في إجابتها عن اسئلة الصحفيين بعد تسجيل 15الف منطقة ظل بمجموع 8.5ملايين شخص ان ولاية تبسة الحدوديةمع تونس سجلت 384منطقة ظل تنتظر منا تسجيل مشاريع تنموية لترقيتها والخروج من الركود التنموي من خلال التنسيق مع القطاعات الاخرى الاي نعمل معها على اخراج المحتاجين من حالة العوز. وهو نفس العمل التنسيقي بين مختلف الوزارات المعنية الذي اكدت الوزيرة انه يجب دراسته لتوسع حجم اعمال مشاريع الشباب والاسر المصغرة والناجحة التي ستساهم في التنمية الإجتماعية واضافة الثروة ومناصب عمل جديدة قارة .

وفي ختام تصريحها بمقر الولاية اكدت الولاية على تثمين الحملات التحسيسية في توزيع الكمامات على المواطنين للوقاية من انتسار فيروس كرونا مضيفة ان فرق الخلايا الجواريةتعمل ميدانيا مع اطارات طبية ونفسانية اثناء التنقل الى مناطق الظل المعزولة للتكفل بالمواطنين.