تخطط الولايات المتحدة لإجراء اختبار تجريبي في أوت لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز مينتمان وذلك لاختبار الاستعداد القتالي لأسلحة الردع النووي.

وبحسب موقع "بلغاريان ميلتاري" فإنه على الرغم من جائحة الفيروس التاجي، يتم تسليم الصاروخ إلى قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، حيث سيتم إطلاقه.

وتمت العملية تحت قيادة قيادة الجيش الجوي العشرين المسلحة بجميع قوات الصواريخ النووية الأرضية الأمريكية.



ويذكر أنه تم إطلاق آخر صاروخ من طراز "إل جي إم 30 مينتمان" برأس حربي غير مسلح في 5 فيفري الماضي.