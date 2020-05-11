عاد النجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الى ايطاليا الاثنين للانضمام الى صفوف ناديه ميلان بعد ان امضى شهرين في بلاده كما ذكرت عدة وسائل اعلام ايطالية.

وبثت شبكة "سكاي سبورت" صورا عدة للمهاجم لدى وصوله الى ميلانو وهو يرتدي كمامة وقفازات قبل ان يتوجه الى ميلانيلو مقر تدريبات نادي الروسونيرو.

وبحسب وسائل اعلام عدة، سيمكث ابراهيموفيتش في الحجر الصحي في مقر النادي لمدة 14 يوما.

ويتدرب زملاء ايراهيموفيتش بشكل فردي منذ اسبوع وقد يعاودون التدريبات الجماعية في 18 الحالي في حال سماح السلطات الصحية بذلك.