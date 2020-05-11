BBC

تداول مغردون مقطع فيديو يظهر متطوعا كويتيا يعتدي بالضرب على وافد يقف في طابور توزيع وجبات رمضان في منطقة جليب الشيوخ في الكويت. وأثار الفيديو غضبا عارما عبر مواقع التواصل إذ أعاد الجدل حول أوضاع العمالة الوافدة في الكويت.

https://twitter.com/AlanbaKuw/status/1259186129015902208

وتعقيبا على الحادثة، غردت وزارة الداخلية الكويتية في بيان للإعلام الأمني قالت فيه إن "الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور باستدعاء الشخص بعد رصد مقطع الفيديو وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم بالواقعة".

https://twitter.com/Moi_kuw/status/1259286987590287360

"تصرف فردي" أم "تكبر كويتي"؟

اعتبر نشطاء ما حصل مخالفا للقانون وطالبوا الجهات الحكومية بمحاسبة المتطوع والالتزام بتدريب المتطوعين والإشراف عليهم من قبل مختصين لتفادي أي حوادث مشابهة "غير مقبولة"، و "تسيء" إلى العمل الخيري الكويتي.

https://twitter.com/Osama11/status/1259611225807368193

كما ازداد الجدل حدة حول قضية التطوع والوافدين في الكويت، إذ تداول مغردون مقطع فيديو آخر يظهر حادثة اعتداء على وافد يعمل في محطة وقود.

ويظهر الفيديو تدخل ضابط أمن لإنقاذ الوافد.

https://twitter.com/uae_3G/status/1259543633042210816

وعلقت الأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم على الفيديو قائلة إن "الغرور والتكبر يؤدي إلى ذلك"، مضيفة أن المعتدي "لا يصلح للتطوع".

https://twitter.com/ShaikhaBinjasim/status/1259505263754829834

في المقابل، أكد مغردون على أن الفيديوهات المتداولة ليست سوى "تصرفات فردية" لا تعكس قيم المجتمع الكويتي، و"لا تمثل" باقي المتطوعين في الكويت الذين "ضحوا بوقتهم وصحتهم منذ بداية أزمة فيروس كورونا".

https://twitter.com/adnanhassaan/status/1259597939988717568

https://twitter.com/GALKHALDI1_/status/1259663372720566272

وانتقدت "عيده" تداول مقاطع الفيديو الذي "يساعد على نشر الفتن ويشوه صور المتطوعين".

https://twitter.com/EidahKW/status/1259587603818590210

وفي سياق آخر، نشر مغردون مقاطع فيديو يسخر مضمونها من ما يعتبرونه تنمرا من قبل المتطوعين بحق العمالة الوافدة.

https://twitter.com/s_s_75/status/1259596485429276678

https://twitter.com/NotPxilz/status/1259578763328794629