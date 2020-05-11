Getty Images كان ستيلر قد رشح لجائزة "برايم تايم إيمي" عام 1997،

توفي الممثل الكوميدي جيري ستيلر المشهور بتأديته دور والد جورج كوستانزا في مسلسل "ساينفلد" التلفزيوني، حسب ما أكد نجله الممثل بن.

وقال بن في تغريدة على تويتر "يحزنني أن أخبركم أن والدي قد رحل، وكانت وفاته طبيعية"، ووصف والده بأنه "أب عظيم وزوج متفان".

وكان ستيلر قد ولد في نيويورك عام 1927، وقضى عدة سنوات في فرقة كوميدية مع زوجته آن ميرا التي رحلت عام 2015.

وكان من بين أدواره الأخرى دور "آرثر سبونر" في مسلسل "ملك الملكات".

وظهر ستيلر مع ابنه بن في أكثر من فيلم كوميدي"زولاندر" و "زولاندر 2" و "هارت بريك كيد".

وشارك في فيلم "هير سبراي" الأصلى عام 1988 وفي نسخة المسرحية الموسيقية المأخوذة عن الفيلم عام 2007.

Getty Images لعب جيري ستيلر مع زوجته آن ميرا أدورا مشتركة

وسيتذكره الكثيرون بسبب دوره كوالد جيسون ألكزاندر ، وهو دور لعبه لمدة 6 سنوات.

وكان قد رشح لجائزة "برايم تايم إيمي" عام 1997، عن دور "فرانك كوستانزا" المشاكس عام 1997.

وكان الدور قد أوكل لجون راندولف لكن ستيلر أخذ الدور بعد ظهور الأول في حلقة واحدة.

وقال ستيلر "لن أنسى كيف أحاط بي الممثلون في اليوم الأول للتصوير، ليتمنوا لي النجاح. كانوا يقدمون لي الحماية والتشجيع. منذ ذلك اليوم عشت أفضل أيام حياتي كممثل".

وكان ستيلر قد التقى ميرا في نيويورك عام 1953 أثناء التمثيل، وتزوجا في العام التالي.

وجاب الزوجان الولايات المتحدة وقدما 30 عرضا من "برنامج إد سوليفان الاستعراضي"، وهو قمة برامج المنوعات في تلفزيون سي بي إس.

وحصل ستيلر وميرا على نجمة مشتركة في "ممر مشاهير هوليوود" في لوس أنجيليس عام 2007.

وبعد مرور ثلاث سنوات من هذا الحدث قدم الزوجان عرضا مشتركا عبر الإنترنت من منزلهما.