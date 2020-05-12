اعتبرت الخارجية التركية بيان الإمارات ومصر وفرنسا واليونان وقبرص حول أنشطة تركيا في المتوسط، دليلا على "ازدواجية المعايير".

وجاء في بيان الخارجية التركية، أن "بيان وزراء خارجية مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص اليونانية حول حوض المتوسط، دليل على ازدواجية المعايير، الذي تتبعه هذه الدول".

وأضافت أن "تركيا أفشلت حسابات تلك الدول في السياسيات التخريبية للاستقرار في الإقليم ودعم الانقلابيين".

وتابعت: "بدلا من دخول الإدارة الحاكمة في مصر في حوار مع تركيا، فضلت التنازل وعدم الدفاع عن حقوق شعبها ومصالحه في حوض المتوسط، لصالح القوى الخارجية التي سمحت لها بالتدخل. لا يوجد أي سبب غير العداء لتركيا يجعل الإمارات التي لا توجد لها أي علاقة بالبحر المتوسط، جزءا من هذا البيان".

ودعت تركيا الدول الموقعة على البيان الخماسي إلى التصرف "بعقلانية" ووفقا للقانون الدولي، وقالت: "إحلال الاستقرار في المنطقة لا يكون بتشكيل تحالفات للشر، بل من خلال الحوار والتعاون الشفاف والحقيقي".

ونددت مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة، بما وصفته بـ"التدخل العسكري التركي في ليبيا"، وتحركات تركيا "غير القانونية" في المتوسط.