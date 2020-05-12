أشرف أمس مدير النقل لولاية تبسة ممثلا للوالي على ترحيل 160 رعية تونسية من تبسة إلى بلادهم بعد تطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وحسب خلية الإعلام بمديرية النقل فإن عملية الترحيل تمت عبر المركز الحدودي بتيتة بئر العاتر جنوب تبسة بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك، لإتمام الإجراءات القانونية للعبور، والقنصلية التونسية في تبسة.

واختتمت العملية في ظروف جد عادية وبارتياح تام من طرف المعنيين الذين أعربوا عن التكفل التام بهم من طرف السلطات الجزائرية والتونسية.