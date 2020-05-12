هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليلة الاثنين، البروفيسور مريم مراد على اختيارها عضوا في الأكاديمية الأمريكية للعلوم.

وكتب الرئيس تبون في تغريد على تويتر "‏كل التهاني بروفسور مريم مراد على اختيارك عضوا في "الأكاديمية الأمريكية للعلوم" العريقة، اعترافا بإسهاماتك المرموقة في بحوث الطب والبيولوجيا والمناعة".

و أضاف تبون قائلا" نفخر بك مثلما نفخر بكل جزائري مبدع أينما كان. التتويج يشرف المرأة الجزائرية المثابرة، ويرفع مكانة الجزائر في الهيئات العلمية الدولية".