الرئيس تبون يهنئ البروفيسور مريم مراد

أخبار الوطن
12 مايو 2020 () - إ.ب/وأج
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هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليلة الاثنين، البروفيسور مريم مراد على اختيارها عضوا في الأكاديمية الأمريكية للعلوم.

وكتب الرئيس تبون في تغريد على تويتر "‏كل التهاني بروفسور مريم مراد على اختيارك عضوا في "الأكاديمية الأمريكية للعلوم" العريقة، اعترافا بإسهاماتك المرموقة في بحوث الطب والبيولوجيا والمناعة".

و أضاف تبون قائلا" نفخر بك مثلما نفخر بكل جزائري مبدع أينما كان. التتويج يشرف المرأة الجزائرية المثابرة، ويرفع مكانة الجزائر في الهيئات العلمية الدولية".

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