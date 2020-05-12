الرئيس تبون يهنئ البروفيسور مريم مراد
أخبار الوطن
12 مايو 2020 () - إ.ب/وأج
هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليلة الاثنين، البروفيسور مريم مراد على اختيارها عضوا في الأكاديمية الأمريكية للعلوم.
وكتب الرئيس تبون في تغريد على تويتر "كل التهاني بروفسور مريم مراد على اختيارك عضوا في "الأكاديمية الأمريكية للعلوم" العريقة، اعترافا بإسهاماتك المرموقة في بحوث الطب والبيولوجيا والمناعة".
و أضاف تبون قائلا" نفخر بك مثلما نفخر بكل جزائري مبدع أينما كان. التتويج يشرف المرأة الجزائرية المثابرة، ويرفع مكانة الجزائر في الهيئات العلمية الدولية".