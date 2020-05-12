نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية الوسطى بداية من منتصف النهار إلى غاية الساعة السادسة مساء.

وأوضح ذات المصالح أن الولايات المعنية هي: العاصمة، بومرداس وتيبازة، حيث ستصل سرعة الرياح 60 كلم/ساعة.

وأضاف ذات التنبيه أن الرياح ستصل سرعتها 50/ كلم على ولايات: الجلفة، المسيلة، بسكرة، الأغواط، البيض، ورڨلة، غرداية، الوادي وأدرار.

كما أن الرياح ستكون مرفوقة بتطاير للرمال من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.