كشفت لاعبة التنس الأمريكية، فينوس ويليامس، أمس الاثنين، مساندتهما للجزائرية إيناس إيبو، التي نشرت مقطع فيديو على منصات التواصل الإجتماعي، منددة فيه بتصريحات النمساوي دومينيك تيم، عقب رفضه المساهمة في صندوق مرافقة لاعبي التنس الذين يواجهون صعوبات مادية.

وتفاعلت ويليامس، بطلة الغراند سلام سبع مرات، مع منشور إيبو، حيث كتبت في تعليقها : "أنت بطلتي".

وأجابتها لاعبة التنس الجزائرية صاحبة الـ21 عاما والمصنفة 620 عالميا: "لطالما كنت بطلتي أيضا والآن أضحيت أكثر من ذلك بالنسبة لي".

ومن جانبه، قام الأسترالي كيرجيوس، الذي انتقد علنية تصريحات تيم، بكتابة تعليق تفاعلا مع منشور إيبو : "احتراماتي!"، ليضيف: واصلي الاستمتاع بما تقومين به، أنا مستعد دوما لمساندتك".

وأثار فيديو إيناس إيبو، ضجة إعلامية دولية، بعدما كسب شهرة واسعة وسط الجمهور إثر تداوله بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ سهرة السبت.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد أن وزارة الشباب والرياضة ستتكفل "عاجلا" بانشغال اللاعبة إيناس إيبو، عبر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر".