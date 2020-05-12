أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء بوهران عن توفير 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا حتى يتمكن المواطنون من استعمالها إلى غاية تجاوز الأزمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وشدد الوزير الأول خلال زيارة تفقدة إلى ولايو وهران على أن "هذه الوسيلة الوقائية تمثل حماية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا".

وحث بالمناسبة كافة المواطنين على "ضرورة مواصلة استعمال هذه الكمامات الواقية إلى غاية الخروج من هذه الأزمة الصحية منتصرين".

وأكد الوزير الأول، على ضرورة تجند كافة الجزائريين على جميع الأصعدة للتخلص من وباء فيروس كورونا في المستقبل القريب.

وأشار الوزير إلى أن القدرة التنظيمية للنسق السياسي والاقتصادي والصحي في كل الدول التي تطورت ليس بالإمكانيات المادية والطاقوية بل بالمنظومة ذات المستوى العالي. وأضاف الوزير، أنه إذا أردنا المستقبل يجب الارتكاز على محورين أساسيين وهما المنظومة التربوية والصحية.

ونوه بالمناسبة "بالتعاون والتآزر الكبيرين اللذين أظهرهما الشعب الجزائري في هذا الظرف والذي جدد اللحمة الوطنية".

وكشف جراد، أنه يمكن التخلص تدريجيا من الوباء على المستوى المتوسط عن طريق تنظيم أنفسنا وبناء قاعدة متينة في المجال الطبي.